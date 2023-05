SuperEnalotto Superstar, al via tre concorsi con 750 premi garantiti

Torna l’iniziativa speciale SuperEnalotto SuperStar, un appuntamento con la fortuna molto atteso e amato dagli italiani, che per la prima volta mette in palio il numero più alto di premi garantiti rispetto alle passate edizioni e con un valore crescente di concorso in concorso: saranno infatti distribuiti 750 premi certi, per un totale di 11.250.000 euro, nell’arco di tre estrazioni speciali: 250 premi da 10.000 euro nel concorso del 20 giugno; 250 premi da 15.000 euro nel concorso del 22 giugno; 250 premi da 20.000 euro nel concorso del 24 giugno.

COME SI PARTECIPA

Ad ogni combinazione SuperEnalotto SuperStar, convalidata per almeno uno dei concorsi speciali, verrà assegnato un codice alfanumerico univoco con il quale concorrere all’estrazione dei premi garantiti in palio. È possibile partecipare già a partire da martedì 16 maggio, convalidando una giocata sul primo dei concorsi speciali.

Si può giocare online e da mobile, con l’App SuperEnalotto e sui siti di gioco autorizzati disponibili su superenalotto.it, oppure nei Punti Vendita Sisal di tutta Italia. A disposizione, tra l’altro, le schede dedicate all’iniziativa, riconoscibili dalla particolare grafica con piantina a forma di sorriso SuperEnalotto e pacchetti dorati, prodotte con carta 100% riciclata. Questa scheda precompilata consente di mettere in gioco una combinazione SuperEnalotto SuperStar, dal costo di 1,50 euro, in abbonamento per tutte le estrazioni speciali disponibili al momento della convalida.

Non solo, i consumatori che giocheranno in abbonamento in una ricevitoria per almeno due concorsi speciali e apriranno un conto di gioco tramite l’App SuperEnalotto, avranno diritto a un bonus del valore di 4,5 euro, pari a 3 giocate omaggio con SuperStar, da spendere entro 15 giorni.

Il sito ufficiale SuperEnalotto, autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale riconosciuto di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri Giochi Numerici. Sviluppato in modalità full responsive con una architettura informativa completamente rinnovata, soddisfa appieno la curiosità degli appassionati del gioco più amato dagli italiani attraverso una user experience mobile first di nuova generazione.

Verifica vincite su: https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite; https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere; App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app