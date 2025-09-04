Sventato attacco a Viterbo, arrestati turchi con pistole e mitra: volevano assaltare la processione di Santa Rosa

Grande paura a Viterbo per la processione di Santa Rosa, un appuntamento immancabile per i fedeli della città laziale. Nel pomeriggio di ieri la Digos ha arrestato due cittadini turchi. Si trovavano in un b&b nella parte alta del centro storico, proprio lungo il tragitto della processione e durante la perquisizione sono stati rinvenuti in loro possesso un mitra, diverse pistole, caricatori e munizioni. Le prime ipotesi investigative suggeriscono che l'obiettivo dei turchi sarebbe potuta essere la folla indiscriminatamente oppure direttamente la macchina di Santa Rosa, trasportata a braccio dai facchini, simbolo storico religioso e civile di Viterbo.

Non è chiaro se l'attentato sventato sia legato alla presenza di Antonio Tajani alla manifestazione, ma l'episodio è stato considerato molto grave dalle autorità. Il ministro degli Esteri nella giornata di ieri è stato anche al centro di una polemica a causa di alcuni manifesti realizzati dai giovani del Pd che sono stati condannati con forza da tutte le forze di maggioranza ma non hanno ricevuto la stessa attenzione da parte dei componenti dell'opposizione. È stato convocato d'urgenza il comitato per la sicurezza pubblica per capire come procedere e disporre il piano di emergenza per garantire l'incolumità dei fedeli.

Sono stati organizzati i cecchini sui tetti dei palazzi lungo la via della processione e sono stati mobilitati reparti speciali come i Nocs e le unità cinofile antisabotaggio per operare sul campo in mezzo alla folla. Per la prima volta nella storia, la processione della macchina di Santa Rosa è avvenuta con l'illuminazione cittadina accesa e non al buio, come imporrebbe la tradizione. Alcuni viterbesi si sono lamentati di questo cambiamento, considerando la consuetudine più importante del mantenimento dell'ordine e della sicurezza, ma si è trattato di un atto dovuto per evitare che la folla potesse essere esposta ad attacchi sfruttando le sicurezze offerte da una situazione di oscurità.