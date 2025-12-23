Il tamponamento, le fiamme e l'esplosione dell'autocisterna: tragedia sfiorata a Teano

Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da chi, nel pomeriggio di oggi, si trovava a viaggiare lungo l'autostrada A1 all'altezza di Teano, in provincia di Caserta, dove un'autocisterna di Gpl è esplosa in conseguenza a un tamponamento. Attualmente non risultano vittime, il che ha dell'incredibile a fronte delle immagini che rimbalzano in rete. Il mezzo si trovava all’altezza del chilometro 709, dove sorge la stazione di servizio Teano Ovest quando, per cause da accertare, è stato tamponato da un autoarticolato, una bisarca per il trasporto delle autovetture.

Diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono intervenute nei primi minuti per mettere in sicurezza l'area e liberare eventuali persone intrappolate tra lamiere e fiamme. A loro si sono aggiunte anche le squadra del distaccamento di Teano, della sede centrale di Caserta, tre autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Cassino. È stato proprio grazie all'intervendo rapido dei vigili del fuoco, che hanno fatto allontanare tutti dalla zona prima dell'esplosione, che il bilancio non è drammatico. Infatti, a scopo precauzionale, gli operatori hanno provveduto all’evacuazione degli autogrill nell'immediato e alla messa in sicurezza dell’area, mentre le fiamme venivano inizialmente circoscritte. Nonostante le operazioni in corso, la cisterna è successivamente esplosa, provocando la formazione di crateri sulla carreggiata autostradale. Sono in corso ancora le operazioni di bonifica dell’area e lo spegnimento degli ultimi focolai, oltre alla completa messa in sicurezza dello scenario.L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

Gli unici coinvolti, con ferite fortunatamente lievi, sono i due conducenti dei mezzi.

È facile immaginare le conseguenze sul traffico in questa giornata pre-natalizia: si sono create enormi code lungo l'arteria in attesa che i vigili del fuoco terminassero l'operazione e nel frattempo i soccorritori si sono occupati did'acqua agli automobilisti bloccati per lunghissime ore senza possibilità di spostarsi.