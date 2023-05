Orsa JJ4, il Tar di Trento si è espresso circa il destino dell'animale

Per il momento hanno vinto gli ambientalisti. Il Tribunale amministrativo regionale di Trento ha accolto la loro richiesta di sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4, ritenuta responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes, comune della Val di Sole.

Lo stop alla sentenza di abbattimento avrà valore fino al prossimo 27 giugno, il termine ultimo fissato dai giudici entro cui le parti in causa avranno la possibilità di proporre motivi aggiuntivi. L'udienza di merito, invece, è stata fissata per il 14 dicembre.

La reazione degli ambientalisti

L’associazione Lav, la Lega antivivisezione, ha commentato il nuovo provvedimento pubblicando un post sui social media. “la vita degli orsi JJ4 e MJ5 – hanno scritto – per ora è salva. Le possibilità di trasferirli sono concrete e reali e depositeremo il progetto per portare in salvo gli animali in un rifugio sicuro che sosterremo a nostre spese” . Il procedimento giudiziario sull’orsa JJ4 sta provocando una scia di polemiche. Ieri c’era stato anche l’intervento del ministero dell’Ambiente.

La puntualizzazione del governo