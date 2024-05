Sciopero nazionale dei taxi: ecco gli orari da tenere d'occhio

I tassisti, nella giornata di domani, martedì 21 maggio, incroceranno le braccia in tutta Italia, dalle 8 alle 22. Lo sciopero nazionale avrà il suo momento più importante a Roma, in piazza San Silvestro, dove, dalle 11 alle 17, si svolgerà una manifestazione di protesta autorizzata dalle autorità. I rappresentati sindacali erano stati ricevuti dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso incontro che, a detta dei sindacati, non aveva dato particolari rassicurazioni sull’andamento finale dei provvedimenti che interessano la categoria dei tassisti.

Il comunicato

"È fondamentale la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù degli algoritmi e delle multinazionali" , hanno spiegato in una nota Fast-Confsal taxi, Satam, Tam, Usb-taxi, Unica-Filt Cgil, Claai, Uritaxi, Uti, Unimpresa, Orsa-taxi, Ugl-taxi, Federtaxi-Cisal, Sitan Atn e Unione Artigiani.

I motivi dello sciopero

I tassisti non si lamenterebbero solo per il rilascio delle nuove licenze, ma, in particolare, sulla mancata firma, fino a questo momento, dei decreti attuativi del Dpcm del 2019 che dovrebbe aiutare la fruizione del traporto pubblico non di linea. Per i sindacalisti, il ritardo non è più tollerabile. “Sui testi dei decreti attuativi il ministro ha passato la palla al ministero dei Trasporti. A oggi, le rappresentanze sindacali non hanno ancora idea di quali siano i testi dei decreti, fondamentali per la reale tutela del servizio pubblico – ha affermato Nicola Di Giacobbe dell’Unica Taxi Cgil -. Certo è che se il testo definitivo dei decreti fosse quello che abbiamo letto, la liberalizzazione del servizio pubblico sarebbe un dato di fatto e lo sciopero di domani sarebbe solo il primo passo di una lunga protesta” .

La protesta dei tassisti di Milano