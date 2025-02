Teneva la moglie al guinzaglio, legata come un cane: indiano arrestato a Mantova

Ascolta ora 00:00 00:00

Una segnalazione anonima che arriva ai carabinieri e poi il blitz in un appartamento di Gazoldo degli Ippoliti. È qui che i carabinieri hanno trovato conferma alle parole di una terza persona che ha sporto la denuncia: una donna è stata ritrovata al guinzaglio come un cane dal marito, che soleva legarle il polso con una corda per non farla allontanare. Il tutto davanti agli occhi dei figli minori. Per questa ragione un 38enne indiano è stato arrestato dai carabinieri di Mantova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

A seguito degli interrogatori e delle indagini, è emerso che quella pratica domestica e inaccettabile fosse la normalità in quella casa, dove la donna era costretta a subire continue angherie da parte del marito. Era talmente radicata che, a seguito dei controlli sanitari richiesti dalla polizia dopo aver trovato la donna in quelle condizioni, i medici hanno rilevato uno schiacciamento al polso destro. Pertanto la donna è stata accompagnata nel pronto soccorso dell'ospedale di Mantova dove i medici le hanno dato 5 giorni di prognosi e terapie per curare quel disturbo. Ora l'uomo si trova rinchiuso in carcere in attesa dell'interrogatorio, l'accusa per lui è di violenza domestica aggravata. Non è la prima volta che sulle cronache nazionali arrivano storie di gravi maltrattamenti a danno delle donne perpetrati da soggetti di nazionalità straniera.

In alcuni casi questi comportamenti sono stati "giustificati" con la diversa cultura di provenienza, ma questa non può essere la ragione per continuare ad accettare che nel nostro Paese si verifichino episodi di questo tipo. Dalle femministe si continua a perpetrare la propaganda del patriarcato bianco occidentale, ignorando che, sebbene esista un problema, questo è molto più marcato nelle culture che si stanno radicando in Occidente. L'Europa, e nello specifico l'Italia, ha fatto molto negli ultimi decenni per affrancarsi da un'idea di inferiorità della donna e ci è anche riuscita, come dimostrano le statistiche e gli studi.

Cosa che non è accaduta altrove. Il risultato è che si stanno importando comportamenti sbagliati senza che però ci sia adeguata indignazione per non essere accusati di