Padova, nigeriano aggredisce i poliziotti con l'ascia. Agente costretto a sparare

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo caso di aggressione contro le forze dell'ordine. A Padova, un cittadino nigeriano di 32 anni ha provato a colpire due poliziotti con una grossa ascia ed è stato arrestato all'alba a Padova per tentato duplice omicidio. Per fermarlo, ed evitare che riuscisse nel proprio intento, uno dei due agenti è stato costretto a esplodere alcuni colpi di pistola, colpendolo alle gambe. Lo straniero si trova ora piantonato in ospedale in stato di arresto.

L'episodio si è registrato attorno alle 4 di questa mattina nella centralissima via Trieste di Padova. Numerosi cittadini hanno segnalato la presenza di un uomo i

Articolo in aggiornamento