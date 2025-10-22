Straniero tenta di rapire una neonata dal passeggino: bloccato dai genitori e passanti

Momenti di tensione domenica pomeriggio a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, quando un giovane ha cercato di rapire una neonata dal passeggino in cui si trovava. Il tentativo è avvenuto in via Carracci, una zona molto frequentata.

La reazione dei genitori e dei passanti

L’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alla famiglia, cercando di afferrare la bambina. La reazione immediata dei genitori e l’intervento di alcuni passanti hanno impedito il rapimento. È stato subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

Il sospetto rintracciato nel vicino parco

Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno avviato una rapida ricerca. Il giovane è stato rintracciato poco dopo all’interno del parco di Villa Angeletti e fermato.

Arrestato un giovane domiciliato in comunità

Il presunto responsabile è un giovane di origine gambiana, attualmente domiciliato in una comunità a Bologna. È stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio.

Il plauso del Siulp alla polizia

Il sindacato di

Professionalità e rapidità hanno evitato conseguenze gravissime

polizia Siulp ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime il proprio apprezzamento per l’intervento tempestivo degli agenti. "", si legge nella nota.