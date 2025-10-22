Straniero tenta di rapire una neonata dal passeggino: bloccato dai genitori e passanti

Momenti di tensione domenica pomeriggio a Bologna, nei pressi della stazione ferroviaria, quando un giovane ha cercato di rapire una neonata dal passeggino in cui si trovava. Il tentativo è avvenuto in via Carracci, una zona molto frequentata.
La reazione dei genitori e dei passanti
L’uomo si sarebbe avvicinato improvvisamente alla famiglia, cercando di afferrare la bambina. La reazione immediata dei genitori e l’intervento di alcuni passanti hanno impedito il rapimento. È stato subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.
Il sospetto rintracciato nel vicino parco
Grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, gli agenti del Commissariato Bolognina-Pontevecchio hanno avviato una rapida ricerca. Il giovane è stato rintracciato poco dopo all’interno del parco di Villa Angeletti e fermato.
Arrestato un giovane domiciliato in comunità
Il presunto responsabile è un giovane di origine gambiana, attualmente domiciliato in una comunità a Bologna. È stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio.
Il plauso del Siulp alla polizia
Il sindacato dipolizia Siulp ha diffuso una nota ufficiale in cui esprime il proprio apprezzamento per l’intervento tempestivo degli agenti. "Professionalità e rapidità hanno evitato conseguenze gravissime", si legge nella nota.