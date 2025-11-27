Tenta di strangolare la moglie sull’A16 davanti al figlio di 3 anni. Salvata dalla polizia

Ha fermato il furgone che stava guidando su una piazzola di sosta dell'A16 Napoli-Canosa, nel territorio della provincia di Avellino, e ha tentato di strangolare la moglie che sedeva accanto insieme al loro bambino di tre anni. È intervenuta quindi una pattuglia della Polstrada della sottosezione di Avellino che, attirata dal pianto del bimbo, ha trovato all'interno del mezzo la donna priva di sensi e il marito che in stato confusionale gridava: "Aiutatemi, l'ho ammazzata".

I due agenti hanno soccorso la donna praticando manovre di rianimazione e provveduto al suo trasferimento in ospedale con un'ambulanza del 118.

Il bambino, visibilmente scosso, è stato tranquillizzato e affidato a personale femminile della Polizia di Stato. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. La storia è stata resa nota dalla pagina social "Agente Lisa" della Polizia di Stato.