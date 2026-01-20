Test di Medicina, inchiesta a Bologna su tentativi di truffa e fake news

Tentativi ripetuti di sottrarre in anticipo le domande degli esami del semestre aperto di Medicina e la circolazione di notizie false sulla regolarità delle prove. Sono questi i due fronti al centro della denuncia presentata nei giorni scorsi alla Procura e alla polizia postale di Bologna dal Cineca, il consorzio interuniversitario che ha gestito i test di Medicina per conto del Miur. A darne notizia è il Resto del Carlino.

Per il primo filone, in particolare, il Cineca sarebbe stato agganciato da hacker per avere i test, ma i tecnici non hanno abboccato.

Il Cineca, centro di supercalcolo con sede a Casalecchio di Reno, nel Bolognese, ha curato la parte informatica e logistica degli esami obbligatori - Chimica, Fisica, Biologia - previsti con due appelli (20 novembre e 10 dicembre) al termine del cosiddetto semestre "filtro" di Medicina. Qualche giorno prima del secondo appello, riporta il quotidiano, degli hacker avrebbero cercato di ottenere dai tecnici del Cineca le domande degli esami con la truffa del "phishing", fingendosi quindi persone o enti fidati per ingannare le vittime. I criminali informatici chiedevano ai tecnici del consorzio interuniversitario di mandare le domande di Fisica ad altri uffici dello stesso Cineca.

Altre mail sarebbero arrivate anche da un account all'apparenza riconducibile a una dirigente del Miur chiedendo la stessa cosa. I tecnici del Cineca, però, hanno avvisato i vertici del consorzio e segnalato tutto alla polizia postale. Quindi, seguendo le indicazioni della stessa postale, hanno risposto alle mail dei truffatori fingendo di inviare i dati, ma allegando anche link utili a identificarli.

Il secondo filone di indagine della Procura di Bologna riguarda invece la segnalazione relativa ad alcuni studi legali che avrebbero diffuso fake news sulla regolarità delle prove.

In alcuni casi, sui profili social di qualche avvocato sarebbero stati. Domande però che non erano quelle corrette. L'obiettivo, presunto, era dimostrare che i test erano irregolari e si poteva fare ricorso, con tanto di listino prezzi per presentarlo.