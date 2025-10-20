"Ti terrò nel cuore". Il dolore della figlia dell'autista del bus assaltato a Rieti

"Ti terrò sempre nel mio cuore" . Con queste parole Federica Marianella ha ricordato il padre Raffaele su Instagram, condividendo la sua immensa tristezza dopo la morte improvvisa dell’uomo di 65 anni, autista della Jimmy Travel. Raffaele è stato ucciso domenica sera lungo la superstrada Rieti-Terni, durante un assalto con pietre e mattoni al pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket. Il messaggio di Federica è diventato rapidamente virale, raccogliendo commenti di cordoglio da parte di amici, colleghi e tifosi.

La tragedia sulla superstrada

Secondo le prime ricostruzioni, il pullman sarebbe stato privo della scorta di polizia e stava percorrendo la superstrada in direzione Terni, nei pressi del bivio di Contigliano. Alcuni aggressori, presumibilmente ultras della Real Sebastiani Rieti, hanno lanciato pietre e mattoni contro il mezzo. Una delle pietre ha sfondato il parabrezza, colpendo mortalmente l'autista Marianella, seduto accanto al collega alla guida.

"Mi faceva ridere"

Giada, collega di Raffaele, ha raccontato: "Era un bonaccione, molto tranquillo e senza cattiveria. Mi faceva fare un sacco di risate e mi ha aiutata tanto quando ero alle prime armi. Scherzavamo sempre" . la donna ha poi sottolineato la gravità dell’accaduto. "Lo hanno colpito per uccidere - ha detto - perché miravano al parabrezza. Se il pullman avesse sbandato, sarebbe stata una strage" .

L’assalto dei tifosi

Le indagini preliminari indicano che l’attacco sarebbe stato pianificato: gli ultras della Real Sebastiani Rieti hanno aspettato il pullman nascosti dopo lo svincolo di Contigliano e lo avrebbero colpito intenzionalmente. Il gesto dimostrerebbe una chiara volontà di mettere in pericolo la vita di tutti gli occupanti del mezzo.

La squadra mobile e la Digos di Rieti hanno ascoltato diversi tifosi della curva della Sebastiani Basket Rieti. Al momento non risultano fermi, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare e fermare i responsabili dell’assalto.