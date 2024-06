Tim down: problemi e disservizi per i clienti Telecom, cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono cominciate questa mattina intorno alle 7 centinaia di segnalazioni per problemi alla rete Tim: il picco di malfunzionamenti, secondo quanto segnalato dal portale web DownDetector che monitora 24 ore su 24 l'andamento di criticità legate a tutti i tipi di servizi, si è avuto intorno alle 8 del mattino con la ripresa delle attività lavorative quotidiane. La situazione, secondo il grafico mostrato nel sito, è andata migliorando nel corso della mattinata ma non sembra essersi risolta del tutto.

I problemi più segnalati

Secondo le segnalazioni dei clienti Tim, nel 45% sono stati riscontrati problemi sulla "Voce Mobile", il 38% ha segnalato problemi con il collegamento a Internet fisso mentre il restante 17% a Internet mobile. La mappa termica dell'Italia ha mostrato a essere interessate dai disservizi sono state soprattutto le grandi città da nord a sud: la maggior parte delle segnalazioni è arrivata da Torino, Brescia, Padova, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Castel Volturno. Nel capoluogo lombardo sono stati numerosi i milanesi che hanno segnalato l'impossibilità di collegarsi a Internet con pc e smartphone con molti problemi sia per il laoro da remoto ma anche per tutto ciò che concerne le regolari attività lavorative.

L'hashtag sui social

Come accade in questi casi, il tam tam sui social è capillare: gli utenti di Tim hanno cercato di capire se la problematica fosse comune o meno creando l'hashtag #Timdown. Per adesso la società di telecomunicazioni non ha rilasciato note ufficiali in merito all'accaduto: non si conoscono, quindi, le cause di queste interruzioni sul traffico voce e Internet. Non resta che rimanere collegati con i canali ufficiali in attesa di sapere qualcosa nelle prossime ore oppure contattare il servizio clienti Tim al 187 e 119 per chiedere spiegazioni sull'accaduto.

Non tutti, però, segnalano disservizi: come mostra anche la mappa termica di Downdetector, sono soprattutto le aree maggiormente popolare ad avere la tipica colorazione arancione. In moltre altre città con meno abitanti, invece, sembra che la rete Tim funzioni regolarmente e non si riscontrino i problemi appena menzionati. Come fanno sapere gli esperti di Downdetector, vengono segnalate interruzioni soltanto " quando il numero di segnalazioni dei problemi è significativamente superiore al volume normale in quella fascia oraria" .

Non è la prima volta che questo tipo di eventi si verifica, ma non soltanto con Tim: anche i clienti di aziende concorrenti, nelle scorse settimane, hanno lamentato online l'interruzione dei corretti servizi per qualche ora prima che la situazione tornasse alla normalità.