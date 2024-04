Tir in fiamme sulla A1: Italia spezzata in due all'altezza di Arezzo

Italia bloccata in due all'altezza di Arezzo, dove si è registrato un incidente sull'Austrada A1 che ha coinvolto un mezzo pesante. La direttrice che collega il nord e il sud Italia è stata interrotta in entrambi i sensi di marcia e in questo momento sono 11 i chilometri di coda in aumento che si registrano tra Roma e Firenze. Dalle prime informazioni pare che a causare l'ingorgo sia stato un tir carico di carne che si è ribaltato poco prima del casello di Arezzo in direzione sud, prendendo poi fuoco. Fortunatamente, il conducente è riuscito a uscire dal mezzo prima che venisse avvolto dalle fiamme. Non sembra siano coinvolti altri veicoli.

" All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 11 km di coda verso Roma e 1 km di coda all'uscita obbligatoria di Valdarno. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda ", di legge nella nota di Autostrade per l'Italia. " n direzione di Firenze, dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda, proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud. raccordo Siena-Bettolle SS326 direzione Siena e rientrare in Autostrada a Firenze Impruneta. Percorso inverso per chi viaggia verso sud ", si legge ancora nelle informazioni agli utenti