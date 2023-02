"Togli i piedi dalla mia sedia". E il 35enne viene massacrato al cinema

Scene d’ordinaria follia a Palermo, dove due giorni fa, il 19 febbraio, un uomo di trentacinque anni è stato brutalmente assalito in un cinema da tre giovanissimi davanti la moglie. L’aggressione si è verificata nelle immediate vicinanze l’Uci Cinemas, nella zona del centro commerciale Forum di Palermo. Il trentacinquenne stava tranquillamente guardando un film con la propria moglie quando a un certo punto ha deciso di riprendere un gruppetto di ragazzi che schiamazzava.

L'aggressione

Il richiamo non ha fatto per nulla piacere ai giovani palermitani che trascinato di forza all’esterno della sala, per poi picchiarlo. Il trentacinquenne è stato malmenato da più ragazzi nello stesso momento, non lasciandogli scampo. La moglie non ha potuto fare nulla per intervenire e - quando i ragazzi si sono dileguati - ha chiamato i sanitari del 118. La vittima è stata caricata su un’ambulanza e portata d’urgenza nell’ospedale più vicino, fin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi ma è fuori pericolo di vita. I medici hanno riscontrato diversi traumi sul corpo del trentacinquenne.

La ricostruzione

Secondo le prime testimonianze, l’aggressione sarebbe stata scaturita dal comportamento maleducato di una ragazzina. La giovanissima avrebbe poggiato incivilmente i piedi sulla poltrona del trentacinquenne. Una donna - estranea alla vicenda - avrebbe chiesto alla ragazza di sedersi in maniera composta, scatenando la sua reazione e quella dei suoi amici. "Si un ti cummiene tinni po iri" (Se non ti piace puoi andare via, tradotto dal dialetto palermitano) avrebbe detto la ragazza alla donna, scatenando l’indignazione di buona parte delle persone presenti nella sala cinema. Alla discussione si sarebbe poi aggiunta la moglie del trentacinquenne. Un’intromissione che non ha fatto per nulla piacere agli amici della giovanissima palermitana, che senza pensarci due volte avrebbero trascinato di forza l’uomo nei corridoi del cinema. Arrivati dove non c’erano occhi indiscreti i tre palermitani avrebbero iniziato a colpirlo al viso e all'addome.

La fuga poco prima l'arrivo della polizia