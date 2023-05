“Tolleranza zero”. Decine di casseforti abbandonate nel campo rom di Milano

Il campo nomadi di via Monte Bisbino è uno dei più problematici di Milano. Solo poche settimane fa, infatti, qui è stata aggredita con una sassaiola l'onorevole europeo Silvia Sardone mentre era impegnata in una ricognizione del campo insieme alla troupe giornalistica del programma Fuori dal coro. Anche a seguito di quell'azione, che avrebbe potuto avere gravissime conseguenze, nei giorni successivi è stato effettuato un blitz da parte delle forze dell'ordine, che ha portato a 80 identificazioni e all'approfondimento della posizione di due marocchini, probabilmente irregolari. Nelle scorse ore, Sardone ha fatto ritorno in quel campo per un altro sopralluogo e le sorprese non sono mancate.

" Sono tornata in via Monte Bisbino, dopo il blitz delle forze dell’ordine che ha consentito di staccare gli allacci abusivi, e ho contato una decina di casseforti abbandonate nel torrente imputridito a due passi dal campo rom irregolare su cui il Pd continua a chiudere gli occhi ", ha denunciato l'europarlamentare della Lega davanti all'ennesimo fronte del degrado che il Comune finge di non vedere in nome di quell'ideologia buonista che impone l'accoglienza a tutti i costi, senza considerarne le conseguenze. Quelle casseforti è facile capire perché siano finite in quel fiume, come spiega la stessa Sardone: " Con ogni probabilità si tratta dei relitti frutto dei colpi in appartamento di cui parecchi abitanti sono specialisti, come emerso da diverse indagini di polizia ".

Davanti a evidenze come queste, è necessario che il Comune e la giunta la smettano di inseguire falsi miti e inizino finalmente a guardare in faccia la realtà, il che significa anche agire e intervenire in queste situazioni. Il campo rom di via Monte Bisbino, come spiega Sardone, va immediatamente chiuso anche perché, proprio a causa del lassismo di questa sinistra, " è diventato un’oasi di illegalità senza eguali in città e non solo. I nomadi mi hanno accusata di essere la responsabile del distacco di corrente operato dagli agenti della Questura, tra nuovi insulti e minacce: è il segnale che siamo sulla strada giusta ".