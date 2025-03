"Topi di fogna". L’occupante abusivo insulta la troupe di Fuori dal Coro: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo schema della maggior parte degli occupanti abusivi è tanto scontato quanto preoccupante. Oltre ad occupare illegalmente un immobile che appartiene ad una proprietaria legittima e magari bisognosa, si sentono in dovere di non rispondere alle domande dei giornalisti o – ancora peggio – insultarli gratuitamente. Ciò che è successo durante un servizio andato in onda nell’ultima puntata di Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4.

Come spesso accade, la trasmissione prova a fare luce sulla situazione preoccupante degli occupanti abusivi che, di solito, fanno il bello e cattivo tempo ai danni di una proprietaria inerme. Da qui il servizio della giornalista Serenella Bettin che, ai microfoni di Fuori dal Coro, ha intervistato Gianluigi, occupante abusivo con un debito di 20.000 euro nei confronti della proprietaria e una macchina da 100.000 euro nel garage. Prima dal balcone dell’immobile e poi, direttamente davanti alle telecamere di Giordano, l’occupante non ci ha pensato due volte prima di attaccare senza apparente motivo l’inviata.

“Topi di fogna, ecco cosa siete voi”, esordisce l’occupante. Il messaggio è indirizzato alla giornalista che replica: “Intanto non offendere perché io non ti ho offeso”. “Aspetta che vengo giù”, risponde Gianluigi. “Dai vieni giù”, incalza la giornalista. Da qui il botta e risposta entra nel vivo. “Quando andiamo via da qua? Lei lo sa che ha già un’ordinanza che le ordine di andarsene, il suo contratto è scaduto”, chiede l’inviata.

La risposta non si fa attendere: “Visto che siamo tutti tranquilli oggi, ma a me cosa me ne frega dell’ordinanza”.

Il motivo per il quale occupa l’immobile è presto detto: “Ma dai lascia perdere, ma cosa vuole lei da me? Io sto qua per dispetto”. “Lei quindi vive per ripicca?”, chiede la giornalista di Fuori dal Coro. La risposta, purtroppo, è affermativa.