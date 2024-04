La piazza risponde a Elkann: migliaia a Torino contro le chiusure di Stellantis

L’emorragia forzata di lavoratori, le minacce di Tavares, il possibile addio all’Italia. Nonostante le rassicurazioni dei vertici, crescono le preoccupazioni sul futuro di Stellantis. Per questo motivo i sindacati – per la prima volta uniti dopo 15 anni – hanno organizzato una manifestazione a Torino a sostegno del rilancio produttivo di Mirafiori e di tutto il comparto automotive. “Siamo in 12 mila” , l’annuncio di Fim, Fiom e Uilm al corteo che ha visto protagonisti lavoratori, istituzioni, esponenti politici (ma senza bandiere) e studenti.

I sindacati non hanno utilizzato molti giri di parole, a testimonianza del clima rovente con i vertici di Stellantis. Giorgio Airaudo, segretario di Cgil Piemonte, ha accusato l’ad Tavares di utilizzare i lavoratori di Mirafiori come ostaggi politici per una trattativa con il governo. Toni più concilianti dal segretario della Fim-Cisl Ferdinando Uliano, che ha messo sul tavolo l’aumento del 30 per cento degli attuali voluti produttivi: “I primi dati trimestrali si stanno allontanando dall'obiettivo del milione di autovetture, bisogna fare un accordo, abbiamo elaborato delle proposte, al tavolo erano presenti Stellantis, le Regioni, le istituzioni, il governo, sappiamo cosa si deve fare" . Dalla Uil, il segretario generale Gianni Cortese ha sottolineato che "l'imponente manifestazione di oggi è il termometro delle preoccupazioni che esistono in città e tra i lavoratori rispetto al futuro dello stabilimento di Mirafiori".