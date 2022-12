Tenta rapina in hotel con mannaia: fermato da guardia giurata

Momenti di grande paura si sono vissuti la scorsa notte a Torino. Un uomo, le cui generalità al momento non sono state rese note, poco prima delle 3 è entrato nell’hotel President, situato in via Cecchi 67 a poca distanza da piazza Baldissera in zona Aurora, armato di mannaia per compiere una rapina. Il suo piano, però, è fallito grazie all’intervento tempestivo di una guardia giurata. Il vigilante, mirando alle gambe, ha esploso un colpo di pistola che ha raggiunto il malintenzionato al ginocchio.

In base alle prime informazioni diffuse da La Stampa il malvivente, brandendo l’arma, ha minacciato i dipendenti presenti nella hall intimando loro di consegnargli il denaro custodito nella cassa. A quel punto è intervenuto il vigilante in servizio presso la struttura che prima ha chiesto al rapinatore di abbassare il machete e, poi, quando ha capito che il suo invito non era stato seguito dallo sconosciuto, ha esploso un colpo di pistola con l'arma di ordinanza. Il proiettile ha raggiunto il bandito alla gamba: nonostante la ferita, il rapinatore ha proseguito nella sua condotta continuando a minacciare i presenti per farsi consegnare il denaro.

La guardia giurata, dopo una colluttazione, è riuscita a disarmare il rapinatore. Nel frattempo nell’hotel sono arrivati i poliziotti in servizio su una volante che hanno fermato l’uomo. L'arresto di quest'ultimo è scattato per l'ipotesi di tentata rapina. Il ferito è stato soccorso e subito trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sulla drammatica vicenda indaga la polizia che nelle prossime ore acquisirà i filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’albergo per accertare la dinamica dei fatti.