Torna la paura in Emilia, scossa di terremoto in provincia di Reggio Emilia

Torna la paura in Emilia Romagna, dove una scossa di terremoto magnitudo 3.4 ha svegliato la popolazione nei pressi di Modena, Sassuolo e Reggio Emilia. Alle 6.25, infatti, la terra ha tremato nei pressi di Castellarano a una profondità di 9.4 km. Molta ansia tra la popolazione ma al momento non si registrano danno a persone o cose. Il ricordo è corso rapidamente al terremoto del 2013, che in queste zone ha causato morte e devastazione. Sui social sono numerose le segnalazioni di persone che hanno avvertito la scossa, che si è propagata in un'area piuttosto ampia della regione.

Il nord Italia da qualche giorno è interessato da diversi fenomeni sismici, anche di entità maggiore rispetto a quello registrato questa mattina in Emilia. In particolare, ci sono già stati due fenomeni con magnitudo superiore a 4 nell'area di Rovigo. L'ultimo evento con magnitudo 4.2 si è registrato sabato tra i Comuni di Ceneselli, Calto e Salara. La propagazione di questo terremoto è stata molto ampia, con propagazione da Udine a Bologna. Ed è proprio Bologna a preoccupare maggiormente gli esperti, per le problematiche strutturali della torre della Garisenda. Le scosse di Rovigo si sono avvertite distintamente in città ma non sono state causa di danni alla torre, che nei prossimi anni dovrà essere sottoposta a importanti interventi di restauro per evitare crolli.