Traffico bloccato e stazione vandalizzata con la vernice, nuova follia di Ultima Generazione

Si sono incatenati e sdraiati sull'asfalto, bloccando il traffico. E prima di essere allontanati dagli esponenti delle forze dell'ordine, hanno rovesciato alcuni boccioni di vernice arancione sul pavimento dell'ingresso della stazione ferroviaria di Porta Nuova. Questa l'ultima azione, in ordine cronologico, della quale si sono resi protagonisti gli attivisti di Ultima Generazione a Torino. Una protesta concretizzatasi nelle scorse ore, dopo che nei giorni scorsi altri eco-attivisti avevano bloccato l'autostrada A4 causando non pochi disagi.

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando alcuni esponenti di Ultima Generazione hanno occupato corso Vittorio Emanuele II, stendendosi sul manto stradale ed impedendo il transito dei veicoli. Incatenandosi per strada, hanno poi srotolato uno striscione che recava la scritta "Fondo riparazione", per una manifestazione improvvisata che chiedeva a quanto sembra lo stop ai combustibili fossili e l'istituzione di un nuovo fondo a favore dei cittadini colpiti da alluvioni ed elementi climatici.

Non sono mancati momenti di tensione: diversi automobilisti, costretti loro malgrado a fermarsi ed impossibilitati a procedere, avrebbero dato evidenti segnali di impazienza, prendendosela con gli ambientalisti. Questi ultimi, dal canto loro, non avevano però la minima intenzione di spostarsi e si è reso necessario l'intervento della polizia. Gli agenti di Digos e reparto mobile, in un primo tempo, hanno cercato di convincere i ragazzi a spostarsi e ad abbandonare la protesta. Poi, non ottenendo risultati, sono stati costretti a spostarli di peso. Non è tutto, perché alcuni eco-vandali sarebbe riusciti a raggiungere la vicina stazione e a macchiare la pavimentazione con alcuni flaconi di vernice. Il colore della vernice richiama a loro dire richiama i Paesi Bassi, perché il parlamento olandese avrebbe deciso di chiedere al governo un piano per l'eliminazione dei sussidi pubblici ai combustibili fossili.