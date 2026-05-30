Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |Illesi due compagni di cordata

Tragedia sul Gran Paradiso: alpinista muore cadendo dalla parete nord

È precipitato sotto gli occhi dei suoi compagni di cordata. Com'è avvenuto l'incidente

Foto d'archivio
Foto d'archivio
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Una giornata tragica che scuote il comprensorio del Gran Paradiso: questa mattina ha perso la vita un alpinista precipitato sulla parete esposta a Nord sotto gli occhi di due compagni di cordata.

I soccorsi

In attesa di conoscere il nome della vittima, dopo l’allarme è subito giunto sul posto il Soccorso Alpino Valdostano che ha prestato aiutato ai due rimasti illesi e recuperato la salma che è stata trasportata nella località di Entreves, frazione di Courmayeur. A occuparsi delle indagini c’è la polizia giudiziaria e la Sagf (Guardia di Finanza).

Come è avvenuto l’incidente

Dalle prime ricostruzioni sembra che i tre alpinisti procedessero slegati: all’improvviso, forse per un errore accidentale

(una scivolata), la vittima sarebbe precipitata per decine se non centinaia di metri senza avere la possibilità di salvarsi. L’equipe medica arrivata con un elisoccorso non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica