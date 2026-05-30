Tragedia sul Gran Paradiso: alpinista muore cadendo dalla parete nord

Una giornata tragica che scuote il comprensorio del Gran Paradiso: questa mattina ha perso la vita un alpinista precipitato sulla parete esposta a Nord sotto gli occhi di due compagni di cordata.

I soccorsi

In attesa di conoscere il nome della vittima, dopo l’allarme è subito giunto sul posto il Soccorso Alpino Valdostano che ha prestato aiutato ai due rimasti illesi e recuperato la salma che è stata trasportata nella località di Entreves, frazione di Courmayeur. A occuparsi delle indagini c’è la polizia giudiziaria e la Sagf (Guardia di Finanza).

Come è avvenuto l’incidente

Dalle prime ricostruzioni sembra che i tre alpinisti procedessero slegati: all’improvviso, forse per un errore accidentale

(una scivolata), la vittima sarebbe precipitata per decine se non centinaia di metri senza avere la possibilità di salvarsi. L’equipe medica arrivata con un elisoccorso non ha potuto far altro che constatarne il decesso.