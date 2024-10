Tragedia sulla linea Bologna-Venezia: uomo investito sui binari, muore un operaio

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna, dove un uomo è stato investito sui binari e ha perso la vita. La vittima è un operaio di una ditta appaltatrice esterna che stava lavorando per conto di Rete ferroviaria italiana. Le autorità competenti dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. Sulla base di una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, al momento dell'investimento il tecnico si sarebbe spostato al di fuori dell'area interessata dalle lavorazioni.

Sono in corso le verifiche del caso. In una prima fase la circolazione tra Bologna e San Pietro in Casale era stata sospesa; dalle 8:15 circa la Bologna-Venezia è in graduale ripresa dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei mezzi. I treni Alta Velocità e Intercity sono stati instradati su percorsi alternativi e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni; comunque sono state attivate corse con bus tra Bologna e San Pietro in Casale.

Dal suo canto Rfi ha espresso il cordoglio e la vicinanza ai familiari della vittima, garantendo " la più ampia collaborazione " con l'Autorità Giudiziaria per definire i particolari di quanto accaduto.

Ancheha voluto dimostrare "" per la morte dell'operaio. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sta seguendo gli sviluppi dell'episodio con estrema attenzione, a partire dall'accertamento della dinamica dei fatti.