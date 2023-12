Trascina il cacciabombardiere di D'Annunzio: l'impresa dell'atleta

Un peso di 2.600 chili trasportato da un solo uomo, che si è cimentato nell'impresa di trascinare fuori dall'hangar che lo conteneva quello che potrebbe essere definito come il cacciabombardiere di D'Annunzio. Il protagonista dell'incredibile impresa è un atleta italiano, il 34enne Alex Camera, già noto per aver compiuto altre sensazionali prove.

Orgoglio italiano

Fra le imprese più recenti, ci sono l'aver trainato due auto, quattro aerei della Grande Guerra e un vagone ferroviario. Alex Camera ha testato più volte la sua forza e la sua determinazione, ottenendo sempre dei record da Guiness dei Primati. Stavolta l'atleta pordenonese ha voluto cimentarsi con un vero e proprio pezzo di storia, ossia il cacciabombardiere Caproni CA.36, che il 34enne ha trascinato fuori dall'hangar, caricando tutto il peso sulle spalle. Ben 2.600 chili.

Come spiegato in precedenza, non si tratta di una novità. Camera non è nuovo a simili prodezze. Soltanto a luglio ha infatti trainato quattro aerei storici (2.340 chili) a Nervesa della Battaglia (TV). In quell'occasione, l'atleta è riuscito a spostare quel perso per ben 15 metri, e in soli 2 minuti e 36 secondi.

La fondazione Jonathan Collection, che ospita un vero e proprio museo dell'aeronautica dedicato ai velivoli storici – fra questi anche il triplano Fokker del Barone Rosso – ha invitato Alex Camera per presentare il bombardiere Caproni, una ricostruzione fedele del vecchio velivolo. L'atleta 34enne ha trainato il bombardiere, mostrando il grande lavoro della Jonathan Collection, presieduta oggi da Giancarlo Zanardo.

Caproni CA.36

Caproni CA.36, questo il nome del velivolo che ha segnato l'ultima impresa di Alex Camera. Concepito dall'ingegnere Gianni Caproni nel lontano 1913, l'aereo bombardiere è stato largamente impiegato dal Corpo Aeronautico del Regio Esercito italiano durante gli anni della Prima guerra mondiale. Viene ricordato anche come il velivolo utilizzato dal celebre poeta italiano Gabriele D'Annunzio.

Si tratta di un biplano da bombardamento, con doppia fusoliera, caratterizzato da 11 metri di lunghezza e 22,7 metri di apertura alare, con motore Isotta Fraschini da 150 CV. Un mezzo dal peso di 2.600 chili, in grado di trasportare fino a 800 chili di bombe e altre armi, come mitragliatrici, raggiungendo il considerevole peso di 4.000 chili.