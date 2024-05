Travolto da un'auto a Siena: muore il padre del frontman del gruppo musicale Baustelle

Grave lutto per Francesco Bianconi, famoso frontman del gruppo musicale Baustelle. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il padre Ilvo, di 78 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa a Montepulciano, in provincia di Siena. Per l'uomo, colpito dalla vettura mentre faceva una passeggiata, non c'è stato nulla da fare, nonostante i repentini soccorsi dei medici del 118, prontamente avvertiti da alcuni passanti che hanno assistito alla terribile scena. Sul luogo dell'incidente, oltre ad alcuni familiari di Bianconi, avvisati dalla polizia locale, si è recato anche il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini (lui stesso, in passato, bassista dei Baustelle).

L'indagine

Ilvo Bianconi era molto conosciuto a Montepulciano; aveva sempre seguito da vicino la carriera artistica del figlio Francesco, il quale si è trasferito per lavoro a Milano, ma ogni volta che ne ha la possibilità torna dalla sua famiglia in Toscana. Sulla dinamica dell'incidente è stata aperta un'indagine. Al momento, la dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti che dovranno ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, anche se, a quanto pare, l'uomo che ha investito l'anziano si è fermato per prestare soccorso. La famiglia Bianconi non ha ancora commentato pubblicamente la notizia del decesso del 78enne, ma sono tantissimi in queste ore sui social media a stringersi intorno al seguitissimo cantante dei Baustelle, con messaggi di vicinanza e solidarietà.

Chi sono i Baustelle

I Baustelle sono un gruppo musicale indie rock italiano, formatosi nel 1996 a Montepulciano, in Toscana. Dal 2005 la formazione del gruppo si è stabilizzata a tre elementi: Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini.

Fra i vari riconoscimenti ricevuti dalla band una Targa Tenco e un disco di platino per l'album Amen, diversi dischi d'oro, il Nastro d'argento alla migliore canzone originale per Piangi Roma dalla colonna sonora del film Giulia non esce la sera (per cui ottenne anche la nomination in due categorie al David di Donatello) e il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell'album Fantasma.