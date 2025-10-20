Abbonati
Tre giovani travolti da un treno a Novara: un morto e un ferito grave. Interrotta la linea Torino-Milano

I tre, di nazionalità straniera, pare abbiano deciso di attraversare i binari invece di utilizzare il sottopassaggio. Ancora in corso l'identificazione

Tragedia a Trecate, in provincia di Novara, lungo la linea ferroviaria che collega Milano e Torino: questa sera tre pakistani sono stati investiti da un treno che procedeva dal capoluogo piemontese a quello lombardo. Le persone coinvolte hanno tutte attorno ai vent'anni e pare che abbiano deciso, forse per accelerare i tempi, di attraversare i binari anziché utilizzare il sottopassaggio per arrivare dalla parte opposta. Non ci sono ancora le ufficializzazioni dell'identificazione, perché al momento non sono ancora stati trovati i documenti dei tre. Uno di loro è purtroppo deceduto, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini si dice "profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che - dalle prime informazioni - si trovavano sui binari senza autorizzazione". Si legge così in una nota diramata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito dell'incidente. La circolazione ferroviaria resta bloccata in entrambe le direzioni, i treni regionali e Intercity possono registrare ritardi, mentre i treni regionali potrebbe subire anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Il treno Intercity coinvolto è il 797 Torino Porta Nuova-Salerno, che oggi non effettua fermate a Torino Porta Susa, Vercelli, Novara e Milano.

Dei due feriti uno è in prognosi riservata e l'altro ha riportato ferite di media gravità ed è attualmente in stato di shock. Non ci sarebbero testimoni dell'accaduto perché gli altri passeggeri scesi nella stazione al momento dell'incidente si trovavano già nel sottopasso

Articolo in aggiornamento

