Guasto a Roma Termini: ritardi e deviazioni dei treni. Fs: "Graduale ripresa"

Ci stono stati problemi di circolazione sulla linea ferroviaria dell'alta velocità per accertamenti tecnici presso la stazione di Roma Termini. È stato chiesto l'intervento dei tecnici per il ripristino della circolazione. Come si legge sul sito ufficiale, " i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ". Il problema pare sia stato una disconnessione degli impianti che gestiscono la circolazione. A partire dalle 19 i treni hanno iniziato una graduale ripresa. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza con ritardi fino a 100 minuti, ma anche essere instradati su percorsi alternativi.

I treni che attualmente sono coinvolti nel guasto, così come si legge nel sito ufficiale, sono:

FR 9543 Torino P.Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

FR 9552 Salerno (14:45) - Torino P.Nuova (22:00)

FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:33)

FR 9556 Napoli Centrale (16:40) - Milano Centrale (21:50)

FR 9326 Roma Termini (18:25) - Torino P.Nuova (23:20)

FR 9660 Napoli Centrale (16:55) - Brescia (22:23)

Invece, il treno FR 9432 Napoli Centrale (17:05) - Venezia Santa Lucia (22:55) oggi non ferma a Roma Termini.