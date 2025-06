Treni nel caos tra blocchi sulle linee e ritardi

Nuovi forti disagi per chi viaggia in treno. La circolazione ferroviaria sulla Roma-Napoli è rallentata dalle 16.55 per un "inconveniente tecnico ad un treno di altra impresa ferroviaria" all’altezza di Anagni, nel Frusinate, rende noto Trenitalia. I treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti. A causare il problema è un treno Italo in viaggio da Roma a Napoli. Per motivi tecnici il convoglio si è dovuto fermare ma il problema, come fa sapere l'azienda, è in via di risoluzione e tutti i servizi a bordo sono in funzione, compresa l'aria condizionata. Su un nuovo treno verranno fatti salire i passeggeri, ai quali sarà riconosciuto oltre al rimborso anche ad un buono dello stesso valore del biglietto.

Un altro problema si è registrato intorno alle 16.30 un Intercity partito da Napoli e diretto a Frosinone: passando per Caserta e Cassino, è rimasto bloccato all'altezza di Caianello a causa di un incendio presente più avanti sulla tratta. Una donna rimasta bloccata si è lamentata chiedendo aiuto al deputato Francesco Emilio Borrelli: "Ci hanno lasciato fermi per oltre un'ora e mezza sotto il sole, senza acqua né assistenza. Il treno è stato soppresso senza alcuna comunicazione chiara sulla nostra sorte. Ci è stato detto che un altro convoglio ci avrebbe portato a Venafro, ma era già pienissimo. La gente si è lanciata per entrare, ma non c'era spazio, non si respirava. Il capotreno si è rifiutato di partire e adesso siamo ancora fermi".

Domenica scorsa alla stazione di Roma Termini c'erano stati altri gravi problemi, così come martedì scorso, sempre sulla Roma-Napoli, per un guasto a causa del quale si erano avuti cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti, con gravi ripercussioni su tutta la rete ferroviaria nazionale.



''Siamo davanti all'ennesima vergogna che colpisce i viaggiatori delle ferrovie italiane - denuncia il deputato Borrelli - . Treni soppressi, zero assistenza, caos e panico. I cittadini vengono lasciati soli trattati senza alcun rispetto. È inaccettabile che il ministro Salvini parli ogni giorno del Ponte sullo Stretto, quando in realtà chi viaggia in treno subisce ogni pesanti disagi.

Non è accettabile che per una situazione simile non esista un adeguato piano di emergenza. Prima di pensare a grandi opere inutili, si mettano in sicurezza le infrastrutture esistenti e si garantisca un trasporto pubblico degno di un paese civile''.