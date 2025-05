Treni, lo sciopero di venerdì 23: cosa c’è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un venerdì difficile per lavoratori e pendolari a causa della sciopero nazionale del trasporto ferrioviario indetto dal Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per questa ragione saranno tantissimi i treni che subiranno cancellazioni o variazioni di orario.

La nota di Trenitalia

Sarà dall'1 di notte fino alle 23.59 del 23 maggio che avverrà l'astensione dal lavoro di questa categoria di lavoratori. Trenitalia fa sapere che i suoi servizi essenziali sono garantiti " nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00" . Chi volesse conoscere gli elenchi dei servizi garantiti potranno consultarli alla tabella (clicca qui) messa a disposizione da Trenitalia. Stesso discorso per il personale di Sad delle linee Bolzano – Trento, Bolzano – Merano, Merano – Malles e Brennero – Bolzano – Merano i cui treni potranno subire cancellazioni o variazioni.

La nota di Trenord

Sul proprio sito web, Trenord informa i propri passeggeri dello sciopero nazionale dall'1 alle 23.59 di venerdì 23 maggio indetto dai sindacati Usb lavoro privato e Sgb. Per questa ragione, il " Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni" . Le fasce di garanzia grazie alle quali si muoveranno i treni che fanno parte della lista dei "Servizi Minimi Garantiti" viaggeranno tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Cosa succede con Italo

Ovviamente, anche per il personale di Italo lo sciopero nazionale si terrà secondo gli orari e le modalità sopra elencate: per i viaggiatori che avessero acquistato un biglietto e volessero consultare se il proprio treno ha subìto variazioni o cancellazioni, potrà consultare la tabella (clicca qui) messa a disposizione sul sito web della compagnia.

Cosa succede con i rimborsi

I pendolari che hanno acquistato biglietti con Trenitalia devono sapere che per le Frecce e l'Intercity si avrà diritto al rimborso integrale se la richiesta avviene prima dell'orario di partenza mentre per i regionali si avrà il rimborso intergrale fino alle ore 24 del giorno precedende lo sciopero. Ovviamente, è possibile riprogrammare senza sovrapprezzo, se le condizioni sono le stesse, il viaggio in base alla disponibilità dei posti.

Con Trenord si ha diritto al totale rimborso se avviene una cancellazione o il ritardo è maggiore di 60 minuti, stesso discorso per Italo ma qui ci sarà un indennizzo automatico del 25% per ritardi compresi tra 60 e 119 minuti e del 50% se i ritardi superano i 120 minuti.