Turismo del benessere, Thermalia by Federterme debutta a Bit 2024

Quest’anno, per la prima volta, Federterme-Confindustria sarà presente a Bit Milano 2024 con Thermalia by Federterme, partnership strategica e nuovo punto focale all’interno della manifestazione in programma all’Allianz Mico dal 4 al 6 febbraio, che vedrà la partecipazione di oltre 30 espositori del settore termale e wellness e rappresenterà un’occasione di confronto sulle prospettive future del turismo del benessere.

In Italia sono attivi oltre 320 centri termali, il 90% dei quali accreditati al Servizio Sanitario Nazionale, un patrimonio unico che coniuga le proprietà curative delle acque minerali con l’offerta turistica dei territori, fatta di risorse naturali, storia, arte, cultura ed enogastronomia. Partendo da questa millenaria infrastruttura diffusa lungo tutta la penisola, Federterme ha scelto la Borsa Internazionale del Turismo per presentare le aziende più qualificate, il futuro di questo settore e i nuovi progetti che ruotano intorno al mondo del wellness e del benessere come pilastro dell’offerta turistica italiana.

“Il turismo termale e del benessere sta diventando uno dei degli assi portanti dell’industria turistica nazionale - spiega infatti Massimo Caputi, presidente di Federterme-Confindustria – e grazie al sistema termale che segna il primato in Europa e un giro d’affari nel 2023 di 1,6 miliardi di euro incluso l’indotto, è funzionale all’incoming dall’estero e costituisce un asset cruciale per la destagionalizzazione. Bit è un marketplace unico e lo abbiamo scelto per la possibilità che ci offre di dar vita a un format di partecipazione innovativo in cui creare momenti di confronto tra le realtà del settore, ma anche con quelle complementari e con tutti gli stakeholders, attraverso talk, appuntamenti che concretizzano la preziosa capacità di fare sistema di Thermalia by Federterme, improntata a segnare un orizzonte nuovo”.

Attraverso l’accordo con Federterme-Confindustria, Bit si conferma così come la piattaforma di riferimento per tutte le realtà che operano nel mondo del turismo, inteso come settore ad alto valore aggiunto che è in grado di rilanciare le specificità dei territori del nostro Paese.

Per saperne di più: https://bit.fieramilano.it/ e https://www.thermalia.org/