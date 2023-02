Uccise la zia a coltellate, assolto perché incapace intendere

Assolto perché incapace di intendere e volere malgrado abbia ucciso a sangue freddo, prendendo a coltellate la zia 77enne. Il pubblico ministero di Pavia, Valentina De Stefano, aveva chiesto per lui la condanna a 24 anni di carcere. L’accusa? Omicidio volontario per aver ucciso a coltellate la donna. Il delitto era avvenuto l'11 giugno 2021 a Landriano (Pavia). Ma oggi la Corte d'Assise di Pavia ha assolto Andrea Cusaro, 28 anni, per difetto di imputabilità. Secondo quanto riportato dai giudici togati e popolari in sentenza il giovane non può essere condannato perché riconosciuto incapace di intendere e volere.

Assolto e costretto a curarsi

È stato inoltre disposto che venga curato, per un periodo di 10 anni, in una Rems (Residenza per l'esecuzione della misure di sicurezza). Il 28enne nel giugno di due anni si era trasferito a vivere dalla zia Gabriella Cusaro, ex farmacista molto conosciuta a Landriano (Pavia). Era stata lei ad accoglierlo per cercare di aiutarlo a superare i suoi problemi. Da anni il ragazzo soffriva di disturbi psichici, legati anche al consumo di sostanze stupefacenti. La notte tra il 10 e l'11 giugno avrebbe aggredito la zia, colpendola ripetutamente con un coltello sino a ucciderla, dopo un'accesa discussione con la donna, che negava di avergli nascosto la droga. Per la Procura l'imputato era lucido al momento dell'omicidio e non si sarebbe mai pentito; il pm aveva anche chiesto l'aggravante dei futili motivi e della crudeltà.

I legali chiedono aiuto alle istituzioni