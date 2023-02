"Sparò al marocchino? Ecco perché per Adriatici fu legittima difesa"

Sono servite due ore di camera di consiglio per fa decidere al gup del tribunale di Pavia, Pasquale Villani, di rinviare al 13 marzo l'udienza preliminare che vede imputato l'ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia), Massimo Adriatici, per eccesso colposo di legittima difesa, per la morte di Youns El Boussettaoui, ucciso da un colpo di pistola in piazza il 20 luglio 2021. L'udienza è stata rinviata, come richiesto dalla difesa di Adriatici, per un difetto di notifica.

Processo rinviato per "eccezione"

Si tratta di " un’eccezione procedurale che il gup ha ritenuto di accogliere, secondo noi correttamente, per non dare l'occasione, al termine del procedimento, di inficiare il processo per un vizio procedurale ", così come sottolineato dagli avvocati Marina Manfredi e Stefania Giribaldi, che rappresentano la moglie e i figli di El Boussettaoui, costituiti parte civile nel processo. La donna, Zoubida Bouhajla, 33 anni, è venuta dal Marocco per assistere all'udienza. Insieme a lei anche i figli, di 10 e 5 anni.

Gli avvocati di Adriatici: fu legittima difesa