Va in ospedale e si ritrova la casa occupata: disavventura per una 78enne di Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Andare in ospedale e ritrovarsi la casa occupata. E quel che è successo a un'anziana 78enne, calabrese da anni residente nella Capitale, che ha avuto bisogno di ricorrere a un ricovero per degli accertamenti medici. A raccontare la vicenda è il Messaggero, che riferisce come tutto sembrava tranquillo, fino a quando è arrivata la notifica telematica del cambio voltura e poi i vicini, insospettiti dai rumori provenienti dall'appartamento dell'anziana, hanno chiamato i carabinieri. Sapendo che la donna non era in casa, quella situazione è apparsa subito strana e, infatti, è emerso che l'appartamento era stato occupato da una 25enne romana, incensurata, che aveva avuto tutto il tempo di forzare la porta, cambiare le serrature e procedere con il cambio delle utenze.

Dopo la chiamata dei vicini, i carabinieri sono arrivati nell'appartamento tra Casal Bertone e il Tiburtino insieme alla figlia dell'anziana e hanno trovato tutti gli averi della donna già impacchettati per essere portati via. " Mia mamma è stata ricoverata un mese fa, non posso credere che qualcuno possa approfittarsi di una situazione come la nostra. Non capisco come sia possibile che nessuno dei vicini, fino a ora, non abbia notato strani movimenti ", è stato il commento amareggiato della figlia. Al momento del loro arrivo, i militari hanno proceduto con il riconoscimento dell'occupante, che avrebbe loro riferito di essere incinta. A quel punto, come da prassi, è stato chiamato il 118: un passaggio necessario per accertare se fosse vero e, soprattutto, per verificarne le condizioni di salute. Ma il trasporto in ospedale non è mai avvenuto, perché la donna dopo aver fornito le proprie generalità si è allontanata. Lo sgombero è stato effettuato e la 25enne è stata denunciata per occupazione abusiva.

Al momento dell'arrivo dei militari la donna era sola in casa ma secondo gli inquirenti con lei in quella casa c'era anche un'altra persona, presumibilmente il compagno. Ma i dubbi da chiarire sono tanti: come ha fatto la 25enne a sapere che l'appartamento, in quei giorni, sarebbe stato libero e che avrebbe avuto tutto il tempo per entrare, cambiare serrature e procedere con le volture? Chi glielo ha comunicato? Gli inquilini del condominio negano di essersi accorti della presenza della 25enne e del suo squat, almeno fino a quando non sono stati chiamati i militari.

Sappiamo che è ricoverata in ospedale, quindi l'appartamento dovrebbe essere vuoto eppure continuiamo a sentire dei rumori

", hanno spiegato. Le indagini proseguono e la giovane è stata allontanata, ma la paura per la donna è tanta.