Velista disperso in mare da giorni. Lo spettacolare salvataggio della Guardia Costiera

È stato salvato dalla Guardia Costiera un velista spagnolo che era disperso in mare da giorni. Lo skipper aveva iniziato una navigazione in solitario dall'isola di Creta verso la Sicilia, a bordo di un'imbarcazione a vela di 12 metri, lo scorso 11 aprile. Poi era incappato nel maltempo, finendo per perdere la rotta.

La macchina dei soccorsi

La complessa operazione di salvataggio è cominciata nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 aprile, e si è conclusa all’alba di questa mattina. Dopo aver ricevuto l'informazione dal centro di soccorso del Pireo (Grecia) e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la presenza dell’imbarcazione a 110 miglia da Capo Spartivento, a circa 200 km dalla costa della Calabria, si è messa in moto la macchina di soccorso della Guardia Costiera coordinata dalla Direzione marittima di Reggio Calabria, con un aereo decollato da Catania, una motovedetta partita da Roccella Jonica e due mercantili dirottati in zona alla ricerca del natante.

Il salvataggio del velista

Nonostante le pessime condizioni meteo - 40 nodi di vento e mare forza 5 in peggioramento - gli uomini della Guardia Costiera sono riusciti a individuare dall’elicottero la “black bit” (il nome dell’imbarcazione) in mare. Lo skipper è riuscito a lanciare segnali luminosi per farsi individuare e, nel cuore della notte, è stato raggiunto dalla motovedetta CP311 di Roccella Jonica e tratto in salvo. Dopo le prime cure prestate a bordo della motovedetta, stamattina il velista è stato trasportato al porto di Roccella e affidato agli operatori del 118.

Le sue condizioni generali di salute non desterebbero preoccupazioni.