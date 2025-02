Monfalcone, a scuola sempre più ragazze col velo. Controlli prima della campanella

Il "riconoscimento" avviene in una stanza appartata, prima dell'accesso in classe. Le studentesse islamiche alzano il velo integrale e una referente di sede dell'istituto superiore Sandro Pertini di Monfalcone si accerta che sotto quel tessuto coprente ci siano davvero le allieve iscritte ai corsi. Nella cittadina in provincia di Gorizia, diventata l'emblema di un'integrazione spesso impossibile, la procedura si è resa necessaria per aiutare i docenti a identificare alcune alunne musulmane che a lezione ci vanno con indosso il niqab. Il velo integrale che copre da capo a piedi.

A raccontare il fenomeno era stato proprio Il Giornale, che già nell'ottobre 2023 aveva raccolto la testimonianza del sindaco leghista Anna Maria Cisint sulla presenza di bambine in classe con il volto coperto, secondo i dettami dell'islam più ortodosso. Il divieto, emanato dal municipio, di frequentare gli edifici comunali con il viso coperto era stato in alcuni casi disatteso e così, come riporta il quotidiano Il Piccolo, un'ulteriore misura non codificata - ma adottata sul campo - verrebbe ora applicata all'istituto superiore Pertini. Al mattino, prima dell'ingresso in classe, le alunne (perlopiù bengalesi) che indossano il velo integrale vengono invitate a farsi identificare in una stanza appartata, lontano da sguardi che possano urtare la loro sensibilità religiosa.

Appare tuttavia chiaro che la suddetta pratica non possa essere considerata risolutiva rispetto a un tema che ancora continua a far discutere, non solo a Monfalcone. "Non c'è anticamera che tenga, il niqab a scuola è incompatibile con la nostra cultura. Non possono esserci negoziazioni, trattative, soluzioni intermedie. Il fondamentalismo islamico non deve entrare nelle aule nè, più in generale, varcare i nostri confini. Siamo i primi a rispettare le altre culture e le altre religioni, come peraltro sancito dalla Costituzione, ma qui stiamo andando oltre e quindi è giusto mettersi in una posizione di difesa", ha commentato il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, invitando a "non sottovalutare o minimizzare" quanto avviene all'istituto Sandro Pertini di Monfalcone. "Se iniziamo ad abbassare la guardia - ha continuato l'esponente azzurro - sdoganiamo addirittura il niqab, che è la negazione della libertà".

Il sindaco ed europarlamentare Cisint, intanto, ha annunciato assieme alla Lega nuova iniziative sull'argomento. E anche dal Pd arrivano considerazioni di buon senso: "Il volto coperto va inteso come un ostacolo alla piena ed effettiva integrazione, soprattutto all’interno di una scuola", ha affermato il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti, in una lettera inviata alla direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale. Del resto, le difficoltà di integrazione si sono già mostrate nei fatti; secondo quanto riporta Il Piccolo, ad esempio, alle superiori di Monfalcone i docenti hanno dovuto inventarsi degli adattamenti "islamicamente corretti" in base alle materie affrontate.

Per frequentare le lezioni di ginnastica - scrive il quotidiano

locale - le alunne a volto coperto e tunica fino ai piedi indossano abiti alternativi a quelli tradizionalmente in uso; un'insegnante ha inoltre introdotto il badminton e qualcuno ha anche dispensato le ragazze dalla corsa.