Venerdì nero dei trasporti, ecco gli orari dello sciopero nelle varie città

Lo sciopero generale proclamato per domani, venerdì 26 maggio, dall'Usb nel settore dei servizi e dei trasporti pubblici e privati potrebbe paralizzare numerose città italiane, con l'eccezione di quelle colpite dalla devastante alluvione.

Il comunicato

" Le motivazioni che ci hanno portato alla proclamazione dello sciopero generale nazionale ", spiega il sindacato in una nota, " si aggiungono all’urgenza di garantire tutela di salario e reddito alle popolazioni colpite e un radicale cambiamenti di rotta nella gestione del territorio e dell'ambiente ". " Aumenti salariali di almeno 300 euro netti in busta paga ", chiede Usb, " stop ai provvedimenti inaccettabili che il governo Meloni sta assumendo in materia di appalti, di controlli sulla sicurezza, sull’autonomia differenziata, sul reddito di cittadinanza e sulla regolarizzazione dei lavoratori migranti".

Per quanto concerne i trasporti, l'obiettivo è quello di " rilanciare la piattaforma contrattuale del settore inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali" , e contrastare "le privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione ", ma anche "il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa' in cambio della crescente svendita dei diritti ", e infine le " gravose responsabilità dei lavoratori del settore senza adeguati livelli di sicurezza, con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell'attuale crisi economica e del carovita ".

Gruppo FS

Il personale di Trenitalia, tranne che in Emilia Romagna, incrocerà le braccia dalle 9 alle 17. Come indicato dall'azienda in una nota, i treni regionali potrebbero subire variazioni o cancellazioni, mentre non sono previste modifiche per quanto concerne la circolazione di quelli a lunga percorrenza. " L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Per informazioni è possibile contattare il call center gratuito 800 89 20 21 ", spiega Trenitalia,

Italo

Nella stessa facia oraria 9-17 potrebbero scioperare anche i dipendenti di Italo, che ha messo a disposizione dei passeggeri il numero di assistenza a pagamento 892020 e una lista dettagliata dei treni che saranno garantiti.

Trenord

Per l'intera giornata di domani saranno a rischio anche gli spostamenti sulle seguenti linee gestite da Trenord:

- Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord;

- Brescia/Iseo – Edolo;

- Linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da FerrovieNord, anche le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate e S13 Milano Bovisa – Pavia;

- Collegamenti aeroportuali Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

" Inoltre, in concomitanza con lo sciopero locale, è in programma anche uno Sciopero Nazionale del trasporto ferroviario dalle ore 09:00 alle 16:59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in Lombardia ", precisa in una nota la società

Dalle 21 sulle linee a gestione esclusiva FerrovieNord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio: restano garantite le corse dei treni con orario di partenza previsto tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Per quanto concerne le linee circolanti sull’infrastruttura di Rfi invece saranno garantite le corse dei treni con orario di partenza previsto entro le ore 9 e termine corsa entro le 10. Alle 18 è prevista la ripresa del servizio.Per il servizio Malpensa Express, nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa, 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50. Nella fascia oraria dello sciopero 9-17, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Milano

Atm garantisce il servizio su bus, filobus, tram e metropolitane fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda Autoguidovie, invece, le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 15 alle 17.59.

Roma e Lazio

Nessuna ripercussione nella Capitale. " Servizio regolare sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral ", spiega ai passeggeri Roma Servizi per la Mobilità. Nella Regione lo sciopero riguarderà l'intero ciclo del servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte e il servizio diurno nelle fasce 8-17 e dalle 20 fino a fine servizio.

Torino

Nel capoluogo piemontese, invece, l'agitazione riguarderà

- il servizio urbano – suburbano- metropolitana e centri di servizi al cliente, dalle 00:01 alle 05:59 – dalle ore 09:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio;

- il servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA – Venaria-Aereoporto-Ceres dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio

- il servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri dalle ore 00:01 alle ore 05:59; dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio.

Firenze e Toscana

Nel capoluogo, informa Autolinee toscane, "i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse nel servizio urbano ed extraurbano nelle province di Firenze, Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara". Il servizio sarà garantito esclusivamente in due fasce orarie, vale a dire tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Allo sciopero potrà agire tanto il personale viaggiante quanto gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Per operai e impiegati l'agitazione è prevista per l'intero turno di lavoro.

Napoli

Eav e Anm hanno confermato l'agitazione del personale: per tram, bus e filobus il servizio è garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo.