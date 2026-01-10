Venezuela, oggi le piazze dei ProMad per "cacciare il governo Meloni"

Oggi sono state convocate le piazze ProMad: ci sono appuntamenti in tutta Italia contro l'intervento Usa che ha portato alla caduta del regime di Nicolas Maduro e al suo arresto, convocate dalla sinistra radicale extraparlamentare che fino a pochi giorni fa si stracciava le vesti per la Palestina. Le sigle sono sempre quelle, c'è poco da dire: Potere al Popolo, Rete dei Comunisti, Cambiare Rotta, Osa, Usb. A loro si accodano poi i collettivi comunisti delle scuole, i movimenti antagonisti e pure quelli per la Palestina, che hanno bisogno di continuare ad avere i riflettori accesi. Roma e Milano saranno le piazze maggiormente attenzionate, insieme a tutte quelle in cui è presente un consolato americano: l'obiettivo dei manifestanti è quello di raggiungerlo ma troveranno il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine e a quel punto non è escluso che si verifichino scontri o guerriglia.

" Le parole d’ordine della nostra solidarietà con il Venezuela bolivariano devono essere chiare e nette: cacciamo il governo Meloni! Spezziamo l’occupazione militare degli imperialisti Usa nel nostro paese! Lottiamo con forza, coraggio e onore contro l’imperialismo a partire da casa nostra ", è il grido di battaglia del Partito dei Carc, che continuano a cercare la destabilizzazione del Paese attraverso l'eversione e ogni occasione per loro è utile per scendere in piazza e procurar battaglia. " Blocchiamo tutto, cambiamo tutto ", dicono ancora. Le scuole, da quando hanno riaperto, sono in agitazione: per il momento non si sono ancora verificate occupazioni in nome del Venezuela ma sono già apparsi i cartelli che richiedono la liberazione di Maduro e di sua moglie, già comparsi in tribunale a New York, per i quali la prima vera udienza è fissata per il prossimo marzo.