Sospesa la circolazione ferroviaria sul nodo di Milano. Due ore di ritardi e treni cancellati

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono in corso dei lavori di verifica sul nodo ferroviario di Milano. Da questa mattina - sabato 11 gennaio - i tecnici di RFI stanno operando sulla linea elettrica, e questo ha portato a inevitabili ritardi, oltre che a cancellazioni. Trenitalia fa sapere che si tratta di un necessario intervento sulla linea elettrica per quanto concerne alcune linee di Milano. La circolazione ferroviaria è pertanto sospesa.

Secondo quanto riferito su Infomobilità di Trenitalia, i lavori sono in corso a partire dalle ore 7.30 di stamani. La circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Milano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna. Inizialmente si è partiti con dei controlli tecnici sulla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate, poi, la verifica si è estesa, con possibili ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. A restare regolare è rimasta la circolazione sulla linea Milano - Torino, per il resto sono stati registrati sia ritardi che cancellazioni di treni.

Alle ore 9.30, la circolazione si conferma sospesa sulle linee Milano - Genova, Milano - Venezia e Milano - Bologna per "verifiche tecniche alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate". Trenitalia sconsiglia di spostarsi in treno a patto che non si tratti di viaggi strettamente necessari. Gli utenti vengono inoltre sollecitati a riprogrammare il viaggio, laddove possibile.

I treni Alta Velocità che stanno registrando un tempo di percorrenza superiore ai 60 minuti sono:

FR 9700 Venezia Santa Lucia (5:39) - Milano Centrale (8:12)

FR 9604 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:08)

FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:38)

FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:08)

FR 9515 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:13)

FR 9707 Milano Centrale (7:45) - Trieste Centrale (13:08)

FR 8803 Milano Centrale (7:50) - Bari Centrale (15:27)

FR 9709 Milano Centrale (8:15) - Venezia Santa Lucia (10:42)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) - Napoli Centrale (13:13)

Oggi non fermano a Milano i treni Alta

Velocità:

FR 9508 Roma Termini (6:00) - Bardonecchia (12:20)

FR 9710 Genova Brignole (6:58) - Venezia Santa Lucia (11:12)

FR 9583 Torino P.Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (19:02)

FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:24)

EC 41 Genève (5:27) - Domodossola - Venezia Santa Lucia (12:42) - (Fermerà a Milano Certosa).

Al momento sono ben quindici i treni Alta Velocità in ritardo, e quattro quelli che sono stati direttamente cancellati. Si parla di ritardi che vanno da un minimo di 10 minuti a un massimo di 120.