Torino, sfregio davanti alla targa in memoria dell'esodo istriano: "Oltraggio all'intera nazione"

La scritta vandalica davanti alla targa di Torino

Il Giorno del Ricordo, istituito per commemorare i morti delle foibe per mano delle truppe di Tito, crea ogni anno nervosismo tra le associazioni, i gruppi e i collettivi dell'estrema sinistra. Lo sfregio compiuto a Basovizza nella giornata di ieri, nel luogo in cui domani avverrà la cerimonia ufficiale, è solo la punta di un iceberg che mette in evidenza un'intolleranza radicata, che trova spazio anche e soprattutto nelle nuove generazioni. Un episodio simile è stato compiuto nella notte tra sabato e domenica a Torino, davanti alla targa in memoria dell’Esodo e delle foibe in corso Cincinnato. Uno sfregio compiuto a distanza di poche ore dalla fiaccolata degli esuli istriani organizzata dal comitato Torino Ricorda. A quell'evento hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Emigrazione Maurizio Marrone e la vicecapogruppo alla Camera di Fdi Augusta Montaruli.

In una nota, i due esponenti istituzionali hanno sottolineato che, " come ogni anno, abbiamo camminato per le strade del Villaggio Santa Caterina insieme a centinaia di esuli e comuni cittadini per la tradizionale fiaccolata in Onore dei martiri delle foibe. Una fiaccolata, silenziosa e composta, che nonostante la pioggia ha sfilato dalla targa di Corso Cincinnato, lungo via Pirano, fino al Giardino Vittime delle Foibe ". La vandalizzazione è stata compiuta poco dopo, con il favore delle tenebre, in una città ormai deserta prima del risveglio domenicale. La speranza è che le telecamere di sorveglianza possano aver ripreso l'autore dello sfregio, che possano identificarlo. " Oltraggiare la targa degli esuli non vuol dire solo calpestare il ricordo dei martiri delle foibe ma significa oltraggiare l’intera nazione ", scrivono Marrone e Montaruli.

" Ciò che è avvenuto a Torino, così come alla foiba di Basovizza, è un atto di gravità inaudita, che non deve restare impunito. Ci auguriamo che i nostalgici delle bande 'rosse' di Tito, responsabili di questo ennesimo attacco alla memoria, possano essere individuati al più presto. Già in passato a Torino avevano distrutto le targhe in memoria delle Foibe a colpi di martello.

la vernice non potrà mai cancellare il ricordo delle Foibe

Ci riprovano quest’anno scimiottando i loro compagni di Trieste", concludono l'assessore e l'onorevole. Ma, è il loro monito, "".