Pedofilia, la condanna del vescovo: "Alcuni preti scandalosi, la Chiesa è ferita"

Ascolta ora 00:00 00:00

"La nostra Chiesa è ferita, il nostro presbiterio è ferito. Il comportamento scandaloso di alcuni di noi preti diventa una ferita per tutto il presbiterio, e tutti ne siamo umiliati e in qualche modo avvertiamo che è incrinata la fiducia verso tutti noi". Sono le parole pronunciate dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, durante la Messa crismale di stamani in Duomo. Un intervento all'indomani dell'arresto di un prete ieri nel bresciano, e la denuncia di un altro nelle settimane scorse a Monza, entrambi accusati di abusi su minorenni. "Anche se non ogni comportamento scandaloso, che riguardi il potere, il sesso, l'uso del denaro, è un delitto perseguito dall'ordinamento canonico o civile, è però sempre una ferita per la gente che si aspetta una parola e una vita di vangelo - ha scandito Delpini durante l'omelia di stamani in Duomo -, è una ferita per tutto il presbiterio, per tutto il clero, per le comunità.

L'abuso commesso da uno di noi preti è una ferita inguaribile in chi ne è vittima, perché è la smentita e la frantumazione di una fiducia che è diventata confidenza, condivisione, apertura all'intimità più profonda". "Continuiamo a chiederci come sia possibile che uomini consacrati per portare il lieto annuncio della salvezza, diventino motivo di scandalo e diventino un argomento per screditare la Chiesa, i suoi preti, e quasi di conseguenza la parola che viene annunciata" ha aggiunto l'Arcivescovo. Delpini ha concluso la sua orazione con un messaggio di speranza: "Sapete che cosa mi conforta di fronte a questi motivi di desolazione?" ha chiesto retoricamente. "Ecco: la mia consolazione e il mio incoraggiamento siete voi. Voi, i preti ambrosiani, i preti seri, i preti che fanno il prete con dedizione ammirevole, i preti che in ogni età sono animati dall'amore personale e appassionato per Gesù e per la gente, dal senso di responsabilità per la comunità".

Al suo clero si è rivolto: "Voi siete motivo di fiducia e la gente sa che può fidarsi di voi, che ha bisogno di voi, che senza i preti la nostra Chiesa non può continuare la sua missione secondo quell'inconfondibile tratto ambrosiano di cui sono così fiero e grato".