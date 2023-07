Rubano il portafogli al bassista di Jovanotti. Il post diventa virale

Saturnino Celani, bassista e amico del cantante Jovanotti, vittima di un furto a Milano, proprio a poca distanza dal Duomo. A raccontare la disavventura lo stesso musicista, che ha pubblicato un post polemico sulla propria pagina Twitter rivolgendosi al ladro. Saturnino è stato derubato lo scorso giovedì pomeriggio, mentre si trovava in metropolitana, per la precisione su un treno della linea gialla. L'autore del furto è purtroppo riuscito a scappare con il portafogli.

Il post su Twitter

"Ciao borseggiatore che ieri a Milano verso le 15:30 mentre stavo andando da P.zza Missori in stazione centrale sulla linea gialla della metropolitana poco prima della fermata di Repubblica mi hai sfilato il portafogli dalla tasca! ", si legge nel messaggio lasciato dal bassista. " Devo ammetterlo… sei stato bravo ma mi hai solo rubato un bellissimo porta carte di credito che, da come ti vesti, non sarai mai in grado di capire nemmeno rinascendo e che quindi molto probabilmente dopo averlo guardato come la scimmia guarda l'osso nel film '2001 Odissea nello spazio' butterai in un cestino, 15 € e 5 'pezzi di plastica' che riavrò identici tra pochi giorni… tra te e Arsenio Lupin ci sono mondi... hai lo stesso QI dei rapinatori che forzano il caveau di una banca per rapinarla e non trovando niente mangiano quelli che pensavano essere yogurt… era la banca del seme! ", aggiunge, ironico.

Il post-accusa si chiunde infine con una postilla: " P.S. Nel portacarte c'era anche una giocata del Superenalotto per questa sera… ti auguro di vincere perché sarebbe per te l'unico modo di smettere di praticare l'autoerotismo ".

Milano e i borseggi

Purtroppo il capoluogo lombardo non è nuovo ai borseggi, tutt'altro. La situazione si sta facendo ogni giorno che passa più ingestibile. Borseggiatrici e borseggiatori si aggirano per le piazze e le vie principali (piazza Duomo prima fra tutte). Territorio favorito per i furti, tuttavia, restano le stazioni della metro e i vagoni della metropolitana stessi. È lì che avviene la maggior parte dei colpi.

I ladri sanno come agire tempestivamente, impossessandosi del portafogli per poi scendere in fretta dai treni alla prima fermata e sparire nella folla composta da pendolari e viaggiatori. Per farsi un'idea della situazione, basta andare sulla pagina Instagram Milano Bella da Dio, dove vengono costantemente pubblicati video e immagini finalizzati a denunciare quanto accade nel capoluogo meneghino.