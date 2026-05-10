“Vigliacco”. La denuncia di furto dell’Alpino: a Genova gli hanno rubato il cappello

Dopo il furto della penna di un cappello degli Alpini a Genova durante l’adunata, che potrebbe anche non essere l’unico accaduto ma solamente l’unico denunciato pubblicamente, è emersa una nuova denuncia, stavolta per un intero cappello che è stato sottratto davanti al palazzo della Regione. L’area antagonista genovese da giorni ha lanciato un “gioco” che prevede di rubare le “penne nere” dei cappelli per poi fare la classifica di chi è riuscito a sottrarne il maggior numero durante l’adunata. Una sorta di sfregio contro il corpo dell’esercito, che si inserisce nelle proteste dei giorni precedenti contro gli Alpini, proprio da parte delle realtà antagoniste.

“Chiedo a quel vigliacco che mi ha rubato il cappello di contattarmi qui se me lo vuole restituire”, scrive l’alpino vittima del furto sui social. Una vana speranza probabilmente l’ultima spiaggia per riavere quell’oggetto così prezioso, per lo meno a livello emotivo. “Ha una piuma lunga originale di aquila e tante medaglie dell'adunata, veramente ci tengo tanto”, ha aggiunto, cercando di descriverlo, per provare a vedere se qualcuno che dovesse averlo visto possa dare una mano per il suo recupero. Ci sono state diverse segnalazioni di cappelli smarriti nelle scorse ore, ma tutti hanno ritrovato il proprietario, il che fa supporre che l’Alpino che ha fatto la segnalazione dai social sia stato proprio derubato del suo prezioso oggetto. E, in questo caso, ottenerne la restituzione potrebbe essere ancora più difficile.

Nel frattempo l’Adunata è in via di conclusione e tutti i disagi che erano stati paventati, inclusi i problemi gravi che gli alpini avrebbero portato in città, non si sono registrati. “Siamo molto orgogliosi e soddisfatti di questa adunata. La città e l'intera Liguria si sono date da fare per ospitare le migliaia di Alpini che si sono dati appuntamento qui a Genova, mostrando a tutti che siamo una regione accogliente. Mi auguro che tornino presto di nuovo qui da noi, con le loro famiglie, per le loro vacanze”, ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci. La sezione genovese dell'Associazione nazionale Alpini sfilerà, come da programma, alle 18.

30, a seguire il passaggio tradizionale della stecca con la sezione di Brescia, che ospiterà nel 2027 la 98esima Adunata nazionale. Con l'edizione 2026, Genova eguaglia Torino e Trieste nella classifica delle città italiane che hanno ospitato il maggior numero di adunate.