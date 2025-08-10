Violentata a 15 anni nel cuore di Messina: aperte le indagini

Nel cuore della notte una telefonata al 118 ha fatto scattare l'allarme a Messina: una 15enne ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente nei pressi di piazza Cairoli, cuore pulsante del centro cittadino. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e le volanti della polizia per una prima indagine sul campo, per provare a capire cosa sia accaduto ed eventualmente intercettare immediatamente gli eventuali responsabili.

La ragazzina è stata condotta al Policlinico cittadino in stato di choc e qui ha spiegato a una dottoressa cosa sarebbe accaduto. Le forze dell'ordine stanno setacciando le telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo ogni possibile testimonianza per capire e ricostruire la vicenda gravissima soprattutto per la zona in cui è accaduta, che a qualunque ora della notte in estate è viva e frequentata. Piazza Cairoli non è un angolo di periferia ma è il centro di Messina, come potrebbe essere piazza Duomo per Milano o piazza di Spagna per Roma. È una zona affollata di turisti e residenti anche di notte, per cercare un po' di fresco dalla calura estiva e magari mangiare qualcosa, soprattutto nel weekend.

È stato un familiare a chiamare i soccorsi e per la giovanissima vittima è stato attivato il codice rosso.

Entro tre giorni la 15enne verrà ascoltata dagli investigatori con l'aiuto di unoe, se sarà in grado di affrontare la situazione, la sua ricostruzione sarà cruciale per capire cosa sia accaduto nella notte tra sabato e domenica. La vicenda è per il momento avvolta nel più stretto riserbo per tutelare la privacy della giovanissima in un momento così delicato.