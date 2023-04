Disabile violentata e poi venduta a un altro stupratore: ennesimo orrore in zona stazione a Milano

In stazione Centrale a Milano c'è un enorme problema di sicurezza, che si estende anche a tutte le aree limitrofe. Il grande piazzale davanti all'edificio ferroviario, piazza Duca d'Aosta, è il ritrovo quotidiano di centinaia di irregolari, persone senza fissa dimora, criminali e ogni genere di umanità sommersa, che vive al di là dei confini della legalità. Lo stupro perpetrato ai danni della turista di rientro in Francia che ha generato così tanto clamore ne è un esempio ma è solo uno dei tanti, purtroppo. In pochi giorni sono arrivate diverse denunce di violenza sessuale sui tavoli della procura e una di queste ha alcuni punti in comune con quella già nota. La vittima è una 57enne italiana disabile e senza fissa dimora.

La procura sta cercando di ricostruire quanto accaduto partendo dalla testimonianza della donna e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La vittima ha un problema a una gamba, cammina a fatica e quando scende la sera cerca di trovare un riparo per trascorrere la notte. Le telecamere la riprendono mentre si avvicina al monumento al centro di piazza Duca d'Aosta, la grande Mela di Pistoletto. Qui, si siede per terra insieme a un gruppo di homeless come lei. Loro sono stranieri, di origine africana, e il quotidiano La Nazione spiega che uno di loro le propone di passare la notte nella sua tenda posizionata nei pressi di via Tonale, distante circa un chilometro dalla loro posizione. Lei accetta, così come la turista francese aveva accettato di trascorrere del tempo con il suo aguzzino in attesa di poter salire sul treno che l'avrebbe portata da Milano a Parigi.