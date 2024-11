L'assalto del bengalese in stazione per violentare una 16enne. I passanti la difendono così

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima l'ha pedinata e poi ha tentato di violentarla. Una grave aggressione sessuale è accaduta nella serata di ieri, 2 novembre, alla stazione di Tivoli ai danni di una 16enne che stava aspettando il treno e che è stata molestata da un 24enne senza fissa dimora originario del Bangladesh.

L'intervento dei passanti

Secondo il racconto che la ragazzina ha fatto ai carabinieri, tutto è accaduto mentre si trovava nella nella sala d’attesa della stazione quando l’uomo, probabilmente ubriaco, si è avvicinato in maniera sospetta. La giovane, che si trovava in una parte isolata della sala, è stata quindi assalita dal 24enne che ha cominciato a palparla per poi provare a violentarla.

Terrorizzata, la sedicenne ha cominciato ad urlare attirando per fortuna l'attenzione di altri passeggeri che si trovavano in stazione, che si sono precipitati a soccorrerla. Il molestatore è stato circondato dalle persone, rischiando il linciaggio, che hanno poi chiamato il 112. Al loro arrivo i carabinieri lo hanno arrestato ed identificato. Si tratterebbe di un senza fissa dimora originario del Bangladesh già attenzionato dalle forze dell'ordine.

La ragazza in ospedale

La sedicenne in stato di choc è stata accompagnata all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli dove è stato attivato il Codice Rosa.

La ragazzina è stata poi ascoltata dai carabinieri in modalità protetta alla presenza di un'esperta, mentre il 24enne è stato condotto al carcere di Rebibbia, con l'accusa di violenza sessuale su minore. Ad indagare sul caso è la procura di Tivoli.