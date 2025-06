Fumo e fiamme all'università. Paura a Viterbo: "Chiudete le finestre"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'incendio divampato nella facoltà di Agraria dell'Università di Viterbo si sta propagando anche un'altra palazzina del blocco C del polo del Riello. Si è reso necessario anche l'intervento dell'unità specializzata dell'Esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento. Da quanto appreso le fiamme si sarebbero propagate dal tetto dove erano in corso dei lavori.



Poi il fuoco è arrivato anche ai laboratori sottostanti di chimica e genetica dove erano conservate sostanze altamente infiammabili, tra cui 500 litri di etanolo e bombole di protossito di azoto. Da qui la necessita di creare cordone di evacuazione con un raggio di 500 metri dalla palazzina in fiamme.

"A seguito dell'incendio sviluppatosi presso la sede Unitus di Agraria, si invita la popolazione a non avvicinarsi al luogo delle operazioni.

Sul posto la polizia locale sta provvedendo a bloccare le strade di accesso. Si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro". Lo comunica il Comune di Viterbo.

In aggiornamento