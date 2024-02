Vodafone in tilt: problemi alla rete mobile, migliaia le segnalazioni

articolo in aggiornamento...

È un martedì 6 febbraio difficilissimo per i clienti Vodafone di tutta Italia: sono migliaia le segnalazioni degli utenti, da questa mattina, su varie problematiche che riguardano soprattutto la connessione alla rete mobile dell'operatore. A dire in tempo reale qual è la situazione è il report del sito downdetector.it che riporta il 76% di segnalazioni di problemi sulla rete mobile, mentre il 14% lamenta "nessun segnale" e il 10% un "totale blackout". Elevato il numero di segnalazioni anche per l'operatore 'hò (sempre gestito da Vodafone).