Il "radar failure" e poi i voli in tilt al Nord: ecco cosa è successo

Mentre la situazione del traffico aereo sui cieli del Nord-Ovest è tornata pienamente regolare, nella serata di ieri centinaia di aerei in partenza e in atterraggio sono rimasti coinvolti nel guasto al centro radar di Milano Linate poco dopo le ore 20 e per oltre due ore con l'impossibilità di decolli e atterraggi negli scali di Malpensa, Linate, Torino, Genova, Orio al Serio (Bergamo) ma anche Modena e Pisa.

I dettagli sul guasto

In gergo tecnico si è trattato di un "radar failure", un guasto appunto, lanciato da Eurocontrol (agenzia europea a capo dei cieli europei) che ha reso impossibile da controllare lo spazio aereo di tre regioni, il Piemonte, la Lombardia e la Liguria. I decolli sono riusciti a tornare operativi, gradualmente, soltanto a partire dalle 22.15 ma poi è avvenuto un nuovo stop e altre limitazioni durante la notte quando, fortunatamente, i voli aerei sono molto minori come numero e quindi i disagi sono stati limitati.

Il problema tecnico è avvenuto per un malfunzionamento improvviso del sistema che trasmette i dati: da qui gli esperti che lavorano nel settore non hanno potuto a far altro che dichiarare il "rate zero", in pratica il totale stop dei movimenti in decollo e atterraggio. Scendendo ancora di più nel dettaglio, il problema è stato sulla rete chiamata "E-Net" che collega tra loro numerosi aeroporti con i radar nazionali e stranieri per trasmettere dati fondamentali ai piloti che spaziano da elementi tecnici e importantissimi per il volo al bollettino meteo ma anche informazioni. Se tutto ciò smette di funzionare, è logico che diventa molto rischioso far decollare o atterrare gli aerei.

La nota Enav

Secondo quanto appreso dal Corriere, a monte del black out ci sarebbe stato un problema di connettività: purtroppo è stato impossibile continuare nelle normali e consuete operazione di voli che si hanno costantemente per 24 ore al giorno e 365 giorni all'anno. Già nella tarda serata di ieri l'Enav (Ente nazionale per l'assistenza al volo) Enav ha comunicato la risoluzione alla " problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano " grazie " al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo ". Per questa ragione, " per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati".

Il quotidiano ha fatto sapere che dovrebbe essere avviata un'indagine che coinvolgerebbe anche altri

soggetti tra cui l'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) per accertare le cause che hanno portato al blocco totale di un sistema così collaudato e fondamentale per i contatti tra gli operatori di terra e quelli in volo.