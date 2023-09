L'appello della famiglia e il viaggio negli Usa: chi è Kazuosan, lo youtuber italiano scomparso a New York

C'è tanta preoccupazione circa il caso dello youtuber scomparso Cosimo Corrado, conosciuto sul web col nome di Kazuosan. Il 21enne di Salerno si trovava a New York e sono ormai tre giorni che non si sa più nulla di lui. In queste ore è arrivato l'appello della famiglia, comprensibilmente in forte stato di apprensione.

Chi è Kazuosan

Proprietario di un canale Youtube con 1,1 milioni di iscritti, Kazuosan è in realtà Cosimo Corrado. Il suo profilo social, ancora visibile, è simpatico e colorato, prevalentemente concentrato sul videogioco Brawl Stars.

Il ragazzo si trovava da qualche giorno a New York per questioni inerenti alla sua professione di youtuber, quando si sono improvvisamente interrotti tutti i contatti e nessuno ha più saputo nulla di lui.

L'appello della famiglia

Dopo tre giorni di silenzio, la famiglia di Cosimo Corrado ha infine lanciato un appello sul web, chiedendo aiuto a tutti. Il post, con una foto del ragazzo, è stato largamente condiviso sui social, nella speranza che qualcuno possa riconoscerlo. "Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie ", si legge nel messaggio della famiglia. " Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero WhatsApp +39 388 986 9780 ".

Al momento, purtroppo, non ci sono notizie. Il padre e il fratello di Cosimo sono partiti alla volta degli Stati Uniti per partecipare attivamente alle ricerche. Servendosi di un'intervista a Il Mattino, il papà del giovane ha rivolto un commosso appello al figlio: " Torna, non è successo niente. Torna tutto come prima, sto arrivando a prenderti".

Le ultime tracce

A seguire da vicino la vicenda è un altro youtuber, Captain Blazer, che sta tenendo i follower aggiornati sulle ultime notizie relative alla scomparsa di Cosimo Corrado. L'ultimo contatto del 21enne risale alle 6:30 del mattino, quando il ragazzo si trovava a Manhattan.

Captain Blazer ha raccontato che Kazuosan era arrivato a New York venerdì scorso e aveva due cellulari, ed uno di questi sarebbe stato smarrito perché, a seguito di una telefonata, avrebbe risposto un'altra persona, la quale ha affermato di aver trovato il dispositivo per strada. Sempre secondo alcune versioni, da verificare, il 21enne sarebbe stato visto aggirarsi scalzo e in stato confusionale per strada, e non sarebbe tornato in albergo per dormire.