Zona rossa, presidi, reparti speciali e metal detector: così Sanremo si blinda per il Festival

A Sanremo scatta il dispositivo sicurezza per far sì che non ci siano pericoli per l'ordine pubblico in occasione del Festival, che inizierà nella serata di martedì. Dopo riunioni, sopralluoghi e ordinanze di servizio, le nuove norme sono pronte a debuttare per la 75esima edizione della kermesse della canzone italiana. A partire da lunedì sera, saranno ben 370 gli uomini e le donne delle forze dell'ordine (tra Polizia di Stato e specialità, carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Costiera e Polizia locale) che presidieranno ogni giorno la zona rossa intorno all'Ariston.

Gli agenti, in divisa e in borghese, saranno presenti anche all'interno del teatro. Non solo: presteranno servizio pure nelle stazioni ferroviarie, nei caselli autostradali e nella via Aurelia che attraversa la città. Ovviamente senza dimenticare il lungomare e lo specchio d'acqua di Sanremo, dove anche quest'anno sarà presente la nave della Costa Crociere. Al momento non è arrivato alcun preavviso su possibili manifestazioni, ma il dispositivo di ordine pubblico è pronto a gestire eventuali iniziative.

L'area rossa comprende Piazza Colombo, Teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D'Olmo. Durante l'intera settimana, le forze dell'ordine e gli steward Rai vigileranno i 10 varchi con tanto di metal detector e controlli a borse e valigie delle persone che transiteranno lì. Attenzione altissima per prevenire azioni violente di matrice terroristica: per questo è previsto un servizio che comprende unità operative di primo intervento; sono pronti ad agire artificieri, unità cinofile e i reparti mobili per l'ordine pubblico. Quanto alla sicurezza in mare, il presidio sarà affidato alle unità navali della Guardia di Finanza; la Capitaneria di Porto si occuperà della sicurezza della navigazione.

All'interno della zona rossa potranno accedere i residenti e chi dovrà recarsi sul posto per motivi di lavoro, esibendo il pass che viene rilasciato dalla Polizia locale. Verranno potenziati i servizi di controllo del territorio delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Sanremo e delle pattuglie delle altre forze dell'ordine e della Polizia locale. Sarà presente anche il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale.

Per me sarà la prima volta, è vero, ma il dispositivo di ordine pubblico è collaudato

, da 9 mesi a capo della Questura di Imperia, si è detto tranquillo per il suo esordio a Sanremo: "". La speranza è che il Festival possa svolgersi in tranquillità, senza minacce per la sicurezza.