Nei piccoli Comuni "vince" la sfiducia: votanti in calo di oltre 9 punti

Nemmeno il voto nei piccoli Comuni, dove l'amministrazione è più vicina ai cittadini e i problemi sono molto concreti, le urne non hanno fatto presa. Anche qui l'affluenza registra un netto calo: nei 93 Comuni chiamati al voto in Lombardia, i votanti sono stati il 52,68% rispetto al 61,72% della precedente tornata elettorale e alla media nazionale del 60%.

Nella Città Metropolitana di Milano nove i Comuni chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale, di cui 4 sotto i quindicimila abitanti e quindi con elezione "secca" del sindaco.

A Baranzate nella sfida a tre tra l'attuale primo cittadino Luca Elia con la lista "Progetto per Baranzate", Monica Inversi sostenuta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, e Manuela Occhipinti con la lista "Insieme per Baranzate" è quest'ultima a vincere con 2.131 preferenze pari al 63,08% dei voti. A Cuggiono si conferma il centrosinistra: a conquistare lo scranno di primo cittadino è Sergio Berra, vicesindaco nella giunta uscente e assessore alle Politiche della sicurezza e di programmazione economico finanziaria, per "Cuggiono Democratica" con 1.821 voti pari al 53,23% contro lo sfidante Riccardo Crespi del centrodestra sostenuto dalla lista "Rinnoviamo Cuggiono" e "Castelletto" che raggruppa Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati e la civica "Prima Cuggiono e Castelletto" che conquista 1.600 voti pari al 46,77%.

Dopo la fine anticipata dell'amministrazione Candiani, anche Magnago torna alle urne. E regala un risultato a sorpresa: la rivincita dell'ex candidato sindaco Gianluca Marta, sconfitto nel 2022. Non ha certamente aiutato il centrodestra l'essersi presentato diviso: Fdi e Fi insieme a Noi Moderati hanno sostenuto la candidatura a sindaco di Mario Ceriotti (per lui è la terza volta) mentre la Lega ha deciso di unirsi alla lista civica "SiAmo Magnago Bienate" che ha candidato a primo cittadino Gilberto Cimmino. Il candidato del centrosinistra è stato eletto sindaco di Magnago con 2.189 voti pari al 54,20% delle preferenze davanti al civico Cimmino (1.027 voti pari al 25,43%) e a Mario Ceriotti al quale sono andati 823 voti (20,38%).

A Vittuone stravince il centrodestra: eletta sindaco con il 59,84% dei voti l'ex assessora Elena Comerio grazie al supporto di Fratelli d'Italia, Forza Italia, PPE, Lega, Noi Moderati contro Laura Bonfadini, ex sindaco che ha raccolto il 40,16% dei voti, con l'appoggio di "Viviamo Vittuone".

Situazione sui generis a Gemonio (Varese) patria di Umberto Bossi, scomparso il 19 marzo, dove il successo per Samuel Lucchini è stato raggiungere il quorum del 40% essendo l'unico candidato. Lucchini con la sua lista "Impegno Civico" viene così confermato sindaco di Gemonio per la terza volta consecutiva.

Campione d'Italia nel Comasco acclama con 962 voti, pari al 60,35%, Luca Frigerio, già

vicesindaco e figura legata al settore del gioco contro Barbara Marchesini, (34,25%) "famosa" per aver bloccato il decreto di Regione Lombardia che avrebbe eliminato per i cittadini campionesi l'assistenza sanitaria in Svizzera.